В Петербурге возле «Ломоносовской» сгорела легковушка

В Петербурге возле &#171;Ломоносовской&#187; сгорела легковушка
Интернет-пользователи предположили, что машина загорелась из-за проблем с проводкой. Фото: vk.com/spb_today

В Невском районе Северной столицы напротив станции метро «Ломоносовская» вспыхнул автомобиль Daewoo. У машины сгорел салон и багажник.

Чрезвычайное происшествие случилось вечером вторника, 4 февраля. О пожаре рассказал очевидец, опубликовав снимки и видеозапись в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». По данным управления МЧС по Петербургу и области, возгорание авто случилось возле дома №38 корпус 2 по улице Бабушкина.

На борьбу с огнем отправились десять пожарных и и две единицы спецтехники. В 20:05 пожар был ликвидирован. По предварительной информации, обошлось без пострадавших. Что послужило причиной возгорания — неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге нетрезвый водитель врезался в стену жилого дома на Шуваловском проспекте.

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«Ломоносовская» загорелась машина невский район санкт-петербург
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