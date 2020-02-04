Холдинг, которому принадлежит Google, представил программу для распознавания «фотошопа»

Дочерняя компания Alphabet, владеющего поисковой системой Google, представила сервис для распознавания фейковых фотографий.

Новая программа получила название Assembler. Благодаря этой разработке, любой желающий сможет проанализировать снимок, чтобы понять, оригинальный ли он. Сервис, созданный компанией Jigsaw доступен абсолютно бесплатно. Разработчики отмечают, что программа вычисляет подделку, даже если изменения внес искусственный интеллект.

Программа направлена на борьбу с дезинформирующими изображениями. Поиском улучшений и исправлений сервис занимается самостоятельно, с помощью обучающихся нейросетей. Проект разработали американские ученые.

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