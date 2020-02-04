Компания Japan Tobacco откроет в Петербурге центр поддержки бизнеса

Один из крупнейших японских табачных производителей намерен инвестировать 3 млрд рублей в создание центра поддержки предпринимателей в Северной столице.

Кроме России, организация планирует создать аналогичные центры в Польше и на Филиппинах. Центры призваны повысить эффективность компании за счет стандартизации операций, гармонзировать бизнес-процессы, а также способствовать обмену практикой в 130 странах присутствия Japan Tobacco.

Петербургский филиал предоставит пятьсот рабочих мест. Таким образом, в целом российское представительство компании будет насчитывать более пяти тысяч сотрудников. В общей сложности, в японской табачной фирме трудятся около 45 тысяч человек.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский поставщик строительных материалов «ЛСР. Базовые решения» подал в суд на турецкую строительную компанию.