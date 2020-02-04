Турецкая компания получила два иска на 150 млн рублей от «ЛСР. Базовые материалы»

Турецкая компания получила два иска на 150 млн рублей от &#171;ЛСР. Базовые материалы&#187;
Иски рассмотрят 14 апреля. Фото: www.lsrbase.ru

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти зарегистрировал два иска от компании «ЛСР. Базовые материалы» к турецкой строительной компании «ИДЖ ИЧТАШ АСТАЛДИ ИДЖА ИНШААТ АНОНИМ ШИРКЕТИ».

Иски на общую сумму более 150 миллионов рублей «ЛСР. Базовые матеариыл» подала 21 января. Упомянутая компания из Турции была причастна к съездов ЗСД, а также развязки магистрали М-11 с КАД на пересечении кольцевой с Пулковским шоссе. Претензии петербургского поставщика стройматериалов не раскрываются.

Известно, что второй иск, на 59,45 млн рублей, был подан из-за задолженности турецкой компании перед поставщиком. Однако его вернули истцу, поскольку заявление поступилось истечения 30 дней, выделенных законом на досудебное урегулирование спора.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Московский районный суд оштрафовал активистку, координировавшую митинг в защиту СКК.

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