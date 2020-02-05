Самбурская впервые показала свою самую необычную татуировку

Самбурская впервые показала свою самую необычную татуировку
Настасья Самбурская. Фото: instagram.com/samburskaya

Настасья Самбурская рассекретила свое первое тату. Рисунок на теле актрисы отличается оригинальностью.

Звезда сериала «Универ» рассказала, что в 2015 году набила несколько слов на пятке. К выбору татуировки она подошла творчески. «Это пятка», — гласит надпись на ноге 32-летней Самбурской.

Татуировка. Фото: instagram.com/samburskaya

Артистка также коснулась темы личной жизни. В соцсети Instagram актиса также обратилась к подписчицам с вопросом. Она спросила поклонниц, смогли бы они построить семью с военным или полицейским.

На свой же вопрос Самбурская ответила отказом, аргументировав это тем, что не готова связать свою жизнь с представителем силовых структур.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что Самбурская объявила о свадьбе с бывшим возлюбленным Бузовой.

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