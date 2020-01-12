Самбурская объявила о свадьбе с бывшим возлюбленным Бузовой

Самбурская объявила о свадьбе с бывшим возлюбленным Бузовой
Настасья Самбурская и Леша Свик. Фото: instagram.com/samburskaya

Российская актриса Настасья Самбурская удивила подписчиков неожиданной новостью о свадьбе. По ее словам, торжество состоится с экс-возлюбленным Ольги Бузовой.

Телезвезда отдыхает на Бали, где и встретилась с певцом Лешей Свиком. Она опубликовала совместную фотографию на своей страничке в Instagram, на котором запечатлена рядом с исполнителем.

«С бывшим Бузовой гладим слона. Завтра у нас свадьба. Он не звал», —написала брюнетка. На снимке Самбурская и Свик на самом деле гладят слона.

Один из первых комментариев под публикацией был от певца.

«Получишь)» — загадочно прокомментировал он.

«Кольцо?» — спросила Самбурская Свика.

Подписчики пришли к выводу, что новость о свадьбе была шуткой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали об уходе Самбурской из театра на Малой Бронной. Актриса сопроводила его скандалом.

Бали инстаграм Настасья самбурская
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