Самбурская со скандалом ушла из театра на Малой Бронной

Настасья Самбурская. Фото: samburskaya/ Instagram
Настасья Самбурская. Фото: samburskaya/ Instagram

Российская актриса Настасья Самбурская со скандалом покинула Московский академический театр на Малой Бронной раньше планируемого срока.

Об этом Самбурская написала в своем Instagram. По ее словам, режиссер-постановщик Антон Яковлев занимается «самодурством» — без личного оповещения вывел актрису из состава раньше времени, не позволив ей доиграть сезон.

Фото: instagram.com/samburskaya/
Фото: instagram.com/samburskaya/

“Это свинство”, — написала Самбурская, заявив, что теперь она не желает даже приближаться к стенам театра.

Помимо этого, актриса извинилась перед зрителями и призвала их сдавать билеты, приобретенные на постановки с ее участием.

Ранее в Gazeta.SPb сообщалось о том, что Самбурскую шантажировал хозяин съемной квартиры. По словам актрисы, она арендовала квартиру на длительный срок стоимостью 120 тысяч рублей в месяц. За год он отдала хозяину квартиры порядка полутора миллионов рублей.

Владимир Пришвин, Gazeta.SPb
Настасья самбурская скандал театр
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