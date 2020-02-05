В Петербурге на фоне ОРВИ и короновируса подорожали медицинские маски

В Петербурге вырос спрос на медицинские маски. Произошло это на фоне новостей о распространении коронавируса и заболеваемости ОРВИ и гриппом.

С 15 января 2020 года объем продаж медицинских масок вырос на 89% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Средняя стоимость одной пачки масок увеличилась на 34% — до 71 рублей, сообщает РБК со ссылкой на оператора фискальных данных «Платформа ОФД».

«Ажиотаж, вызванный обсуждением темы нового коронавируса, повлиял и на потребительский спрос в категории медицинских масок», — отметил директор по работе с партнерами «Платформы ОФД» Дмитрий Афанасьев.

Увеличение спроса на маски подтвердили в компании «Эркафарм», в которую входят аптеки «Озерки» и «Доктор Столетов». Продажи с середины февраля выросли в 12 раз, а спрос на препараты — на 80%. При этом в компании подчеркнули, что цены на маски остались на прежнем уровне.

Несмотря на резкий ажиотаж, дефицита медицинских масок в Петербурге, по данным комитета по здравоохранению, нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что за неделю в Петербурге зарегистрировано 48 тыс. случаев ОРВИ, а также 25 случаев гриппа.