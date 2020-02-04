За неделю в Петербурге 48 тысяч человек заболели ОРВИ и гриппом

В Петербурге растет заболеваемость гриппом и ОРВИ. За пятую календарную неделю 2020 года в городе зарегистрировано 48 тыс. случаев ОРВИ, а также 25 случаев гриппа.

По данным Управления Роспотребнадзора по Петербургу, порядка 62,3% случаев приходится на детей до 17 лет. В ведомстве подчеркнули, что заболеваемость ОРВИ и гриппом Петербурге находится на неэпидемическом уровне.

Для профилактики Роспотребнадзор призывает часто и тщательно мыть руки, избегать контактов с кашляющими людьми, пить больше жидкости, принимать витамин С, дважды в день смазывать нос оксолиновой мазью и избегать объятий и поцелуев при встречи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что эксперты Роспотребнадзора составили рекомендации для профилактики гриппа и ОРВИ.