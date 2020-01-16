В Роспотребнадзоре рассказали, как защитить себя от гриппа и ОРВИ

Ежегодно от гриппа страдает до 10 процентов мирового населения. Фото: pixabay

Ежегодно от гриппа страдает до 10 процентов мирового населения. Фото: pixabay

Эксперты Роспотребнадзора составили рекомендации для профилактики сезонных заболеваний. В частности, специалисты советуют избегать многолюдных мест и носить медицинскую маску для избежания заболеваний гриппом и ОРВИ.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, опубликованным на сайте ведомства, специалисты также призывают россиян соблюдать правила «респираторного этикета». Это значит, что здоровым людям не стоит трогать руками лицо, а больным — выходить в общественные места без масок. При этом кашлять и чихать следует, используя носовые платки.

Кроме того, в Роспотребнадзоре призывают помнить про правила личной гигиены: мыть руки после посещения многолюдных мест и перед едой. Также рекомендуется регулярно проводить влажную уборку в доме, не забывать про проветривание помещений, прогулки на воздухе и правильное питание.

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