В Кронштадте похитили икону за полмиллиона рублей

Правоохранители Кронштадтского района проводят проверку по сообщению о похищенной иконе, а также 22 орденов и медалей.

Как сообщили в городском главке МВД, во вторник, 4 февраля, в полицию обратился 69-летний гражданин. Он рассказал о похищении его иконы со стеклянной створкой с изображением трех святых. Эту икону он приобрел в антикварном магазине в 90-х годах за 500 тысяч рублей.

Мужчина считает, что эта икона представляет культурно-историческую ценность.

Кроме того, он заявил о пропаже 22 орденов и медалей, хранящихся в чемодане небольшого размера. Все это находилось в подвальном помещении дома по улице Советская.

Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что у петербурженки за полчаса отсутствия похитили иномарку за 7 миллионов.