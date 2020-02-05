Депутаты поддержали отмену штрафа за остекление балконов до 11 января

Депутаты поддержали отмену штрафа за остекление балконов до 11 января
Законодательное собрание Петербурга. Фото: assembly.spb.ru

Законодательное собрание Петербурга поддержало «балконную амнистию». Депутаты предлагают отменить штрафы для людей, остекливших балконы и лоджии до 11 января 2020 года.

Инициативу поддержали на пленарном заседании парламента 5 февраля. Законопроект был разработан фракцией «Единая Россия» по поручения председателя Законодательного собрания Вячеслава Макарова.

«Никаких штрафов «задним числом» за попадание в «стеклянную ловушку» и быть не должно», — подчеркнул один из авторов законопроекта депутат Денис Четырбок.

Напомним, 11 января 2020 года вступили в силу изменения, внесенные в закон об административных правонарушениях. Поправки наложили запрет на остекление балконов. Максимальный штраф за нарушение составляет 5 тыс. рублей. При этом действующая версия закона не освобождает от штрафов тех, кто остеклил балконы до вступления изменений в силу.

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