На ЗСД водитель легковушки не справился с управлением и влетел в отбойник

На ЗСД водитель легковушки не справился с управлением и влетел в отбойник
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Северной столице на Западном скоростном диаметре произошло ДТП с участием легкового авто. К месту происшествия прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

Все произошло сегодня утром, 5 февраля, на 12-13 километре ЗСД, между съездами на Обводный канал и Васильевский остров. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у машины полностью разбита передняя часть. Легковушка стоит в правом крайнем ряду.

«На ЗСД сейчас каток», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец будет объяснять в суде долг перед дочерью. Горе-отец не платил алименты два года.

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