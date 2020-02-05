На ЗСД водитель легковушки не справился с управлением и влетел в отбойник

В Северной столице на Западном скоростном диаметре произошло ДТП с участием легкового авто. К месту происшествия прибыли спасатели, медики и сотрудники ГИБДД.

Все произошло сегодня утром, 5 февраля, на 12-13 километре ЗСД, между съездами на Обводный канал и Васильевский остров. На опубликованных кадрах в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» видно, что у машины полностью разбита передняя часть. Легковушка стоит в правом крайнем ряду.

«На ЗСД сейчас каток», — написал пользователь соцсети «ВКонтакте».

Причины произошедшего пока неизвестны.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что петербуржец будет объяснять в суде долг перед дочерью. Горе-отец не платил алименты два года.