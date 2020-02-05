Ленобласть планирует ввести сбор за работу с отходами из Петербурга

Ленобласть планирует ввести сбор за работу с отходами из Петербурга
Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Ленинградская область рассматривает возможность введения регионального экологического сбора. Таким образом регион сможет получить деньги за прием и утилизацию мусора из Петербурга. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Направить деньги планируется на экологические мероприятия и другую помощь тем районам Ленобласти, которые принимают отходы от Петербурга. Речь идет о строительстве водоочистных сооружений, благоустройстве территорий, ремонте дороге и улучшении уличного освещения.

Дрозденко назвал два варианта оплаты регионального экологического сбора. Первый — по примеру Москвы. Столица выделяет из своего бюджета субсидии Московской и Калужской областям за работу с мусором.

При втором варианте экологический сбор закладывается в тариф на вывоз мусора из Петербурга.

«Речь идет о небольшом увеличении тарифа», — пояснил Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с инициативой об интеграции с Петербургом.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
александр дрозденко вывоз мусора ленинградская область мусор новости спб отходы
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Мигрант похитил у спящего в такси петербуржца телефон, продал его и купил ...
В Петербурге бывшему мяснику проломили череп за долги
Кузнецова примет участие в St Petersburg Ladies Trophy
Из-за коронавируса в Петербурге отменили деловой форум с участием китайской ...
Ленобласть планирует ввести сбор за работу с отходами из Петербурга
В заброшенном доме в Ломоносове найден труп мужчины с объеденной головой
Государство выделит 5 млрд рублей на дороги в Ленобласти
Прокуратура проконтролирует поликлинику, где петербуржец ждал приема более месяца