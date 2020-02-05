Ленобласть планирует ввести сбор за работу с отходами из Петербурга

Ленинградская область рассматривает возможность введения регионального экологического сбора. Таким образом регион сможет получить деньги за прием и утилизацию мусора из Петербурга. Об этом рассказал губернатор Александр Дрозденко.

Направить деньги планируется на экологические мероприятия и другую помощь тем районам Ленобласти, которые принимают отходы от Петербурга. Речь идет о строительстве водоочистных сооружений, благоустройстве территорий, ремонте дороге и улучшении уличного освещения.

Дрозденко назвал два варианта оплаты регионального экологического сбора. Первый — по примеру Москвы. Столица выделяет из своего бюджета субсидии Московской и Калужской областям за работу с мусором.

При втором варианте экологический сбор закладывается в тариф на вывоз мусора из Петербурга.

«Речь идет о небольшом увеличении тарифа», — пояснил Дрозденко.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что губернатор Ленобласти Александр Дрозденко выступил с инициативой об интеграции с Петербургом.