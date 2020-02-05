В Петербурге бывшему мяснику проломили череп за долги

Неизвестные злоумышленники в балаклавах напали на бизнесмена в подъезде его дома в Сосновой Поляне, ему оторвали одно ухо и пробили голову.

Медики госпитализировали 45-летнего армянина из подъезда одного из домов по улице Пограничника Гарькавого. Все произошло вечером в понедельник, 3 февраля. У пострадавшего открытая черепно-мозговая травма, травматическая ампутация левого уха, множественные переломы и травмы. Он находится в тяжелом состоянии, по данным АН «Оперативное прикрытие».

Супруга пострадавшего нашла его на лестничной клетке уже избитым. По словам пострадавшего, на него напали двое в балаклавах.

Его старший брат рассказал, что ранее они были владельцами бизнеса по продаже мяса, у них было два магазина. Бизнес не удалось раскрутить и они влезли в долги перед поставщиками. Вскоре они начали получать угрозы расправы, после чего обратились в полицию и угрозы прекратились.

Раннее gazeta.spb.ru сообщала, что на Композиторов неизвестный избил школьника из-за 600 рублей.