Синоптики зафиксировали самую холодную ночь за эту зиму в Петербурге

Минувшая ночь, с 4 на 5 февраля, стала самой холодной за всю текущую зиму в Санкт-Петербурге.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на главного городского синоптика Александра Колесова, в Петербурге на смену аномальным по теплу рекордам пришли другие рекорды — по отрицательной температуре.

Минувшая ночь со вторника на среду отличилась рекордно низкой для этой зима температурой — было 9 градусов ниже нуля. Синоптик отметил, что последний раз самая низкая температура воздуха ночью была зафиксирована 24 ноября прошлого года. Той ночью было -6,6 градусов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге и Ленинградской области ожидается резкое похолодание. В Северной столице и Ленинградской области к февралю зима все-таки вступила в свои права.