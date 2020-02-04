В Петербурге и Ленобласти ожидается резкое похолодание

В Северной столице и Ленинградской области к февралю зима все-таки вступила в свои права. Синоптики прогнозируют значительное похолодание и снег.

Так, в ночь на среду столбик термометра опустится до -10 градусов мороза. В ночное время суток будет облачно, а днем 5 февраля метеорологи из ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» прогнозируют преимущественно ясную погоду с ветром до 6-11 м/с и температурой воздуха -2..-4 градуса. К вечеру возможен снег.

В Ленобласти морозы ударят ощутимее. Скорость ветра обещают до 15 метров в секунду, а среднесуточная температура в некоторых районах может опуститься до -15…-20 градусов. В связи с этим на дорогах возможна гололедица.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что из-за наступивших холодов в Петербурге «распустились» ледяные «цветы».