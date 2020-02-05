Петербургские суды эвакуируют второй раз за день

Петербургские суды эвакуируют второй раз за день
Сообщение с угрозами минирования. Фото: Объединенная пресс-служба судов Петербурга

Анонимные злоумышленники, которые в очередной раз «заминировали» городские суды утром 5 февраля, решили пойти по второму кругу.

Письмами с угрозами о минировании анонимы заставили эвакуироваться работников Красногвардейского и Василеостровского районных судов в Петербурге. На улицу также вывели сотрудников Октябрьского, Приморского и Петроградского районных судов.

При этом злоумышленники не ограничились судами и отправили похожие сообщения в районные налоговые инспекции, сообщили в Объединенной пресс-службе городских судов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в районных судах Петербурга ищут взрывные устройства.

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