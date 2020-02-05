В районных судах Петербурга ищут взрывные устройства

В районных судах Петербурга ищут взрывные устройства
В Петербурге эвакуируют Василеостровский районный суд. Фото: Baltphoto/Рафаэль Карапетян

В Петербурге снова эвакуируют районные суды. Сообщения о минировании пришли утром в среду, 5 февраля.

На наличие взрывчатых веществ и взрывных устройств предстоит проверить Василеостровский, Колпинский, Красногвардейский, Петродворцовый и Ленинский районные суды. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Сообщения с угрозами взрыва приходят на электронные адреса районных судов с конца ноября. В понедельник, 3 февраля, часть судов эвакуировали трижды за день. По завершению проверок «минеры» вновь разослали письма. Повторно проверили Василеостровский, Петродворцовый и Октябрьский районные суды. Все сообщения оказались ложными. Ничего опасного обнаружено не было.

В списки анонимов также попадают детские сады, школы, музеи, станции метро, вокзалы, торговые центры, медицинские учреждения и другие объекты. Самыми массовыми стали эвакуации 16 января. В этот день из зданий вывели 40 тыс. 955 человек и проверили 1 тыс. 658 объектов.

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В районных судах Петербурга ищут взрывные устройства
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