Скорость на Невском могут ограничить до 40 км/ч к осени

Скоростной режим на Невском проспекте в Петербурге могут ограничить до 40 км/ч. С соответствующим предложением выступила администрация Центрального района.

Сейчас предложение находится в стадии проработки, пояснил глава администрации Центрального района Максим Мейксин. Реализовать его могут к осени 2020 года.

«Не исключено, что уже осенью этого года [предложение вступит в силу — прим. ред.]», — приводит слова Мейксина телеканал «Санкт-Петербург».

Невский проспект — одна из самых загруженных и опасных магистралей Петербурга. По данным ГИБДД, ежедневно на проспекте составляют от 50 до 70 протоколов о нарушении ПДД.

На Невском периодически происходят крупные и массовые аварии. Так, в январе 2020 года на перекрестке магистрали с Владимирским проспектом не смогли разъехаться «Яндекс. Такси» и Skoda. Ранее суд рассмотрел дело о ДТП на пересечении Невского и набережной Фонтанки, в результате которого машина выехала на пешеходную часть и врезалась в толпу людей.