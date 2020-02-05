Названы книги самые популярные у россиян

Названы книги самые популярные у россиян
Электронные книги покупают, в том числе, чтобы облегчить портфель школьника. Фото: pixabay.com

ОФД «Такском», на основании анализа 17 миллиардов кассовых чеков. составил топ самых покупаемых книг у россиян в декабре 2019 года.

Ими стали:

«Тонкое искусство пофигизма: парадоксальный способ жить счастливо», Марк Мэнсон; «НИ СЫ. Восточная мудрость, которая гласит: будь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед», Джен Синсеро; «Сила подсознания, или Как изменить жизнь за 4 недели», Джо Диспенза; «Гарри Поттер», Джоан Роулинг; «Искусство легких касаний», Виктор Пелевин; «1984», автор Джордж Оруэлл; «Хочу и буду. Принять себя, полюбить жизнь и стать счастливым», Михаил Лабковский.

Средняя цена книги составила 327 рублей, причём, книги в мягком переплете – 229 рублей, а электронной – 170 рублей. Бумажные книги дорожают, рост цены в декабре 2019 года составил 2,3% по отношению к декабрю 2018 года, средняя цена электронных книг осталась практически неизменной.

Общие продажи книг выросли за год на 1,8%, наибольшим спросом пользуются книги в мягком переплете. Пики продаж книг приходятся на август и сентябрь, что связано с подготовкой к учебному году. Учебная литература занимает основную долю рынка – 37%.

Представленный анализ составлен на основании статистической выборки обезличенных фискальных данных, получаемых только оператором фискальных данных ООО «Такском». Всего проанализировано более 17 млрд кассовых чеков.

Компания «Такском» с 2000 года специализируется на разработке, внедрении и сопровождении систем защищённого электронного документооборота для представления отчётности в контролирующие органы.

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Названы книги самые популярные у россиян
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