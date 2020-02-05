В Смольном отреагировали на уборку «невидимого снега» в Петербурге

В Смольном отреагировали на уборку &#171;невидимого снега&#187; в Петербурге
Кадр из видео vk.com/pitereshaet

В Смольном объяснили зачем коммунальные службы убирают улицы ковшами специальной техники, в то время как на дорогах нет снега.

Горожане ранее поделились в соцсетях видеозаписями на которых видно, как коммунальщики убирают дороги с помощью ковшей. Пользователи начали шутить, что таким образом коммунальщики «убирают невидимый снег».

Однако, в городском комитете по благоустройству прокомментировали такой непривычный для петербуржцев способ уборки. Ковши необходимы для уборки пыли и грязи, поскольку при минусовой температуре использовать воду для полива дорог нельзя.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что коммунальные службы Петербурга с готовностью встретили ночной снегопад.

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