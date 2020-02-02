Коммунальные службы Петербурга с готовностью встретили ночной снегопад

В целом по городу на уборку вышли более 1,1 тыс. дворников и почти 500 единиц техники. Фото: Baltphoto

В целом по городу на уборку вышли более 1,1 тыс. дворников и почти 500 единиц техники. Фото: Baltphoto

На устранение последствий снегопада, который начался вечером субботы, ранним утром в воскресенье вышли 262 дворника и 26 единиц спецтехники.

Усиленный штат направили на уборку снега в Петродворцовом районе Северной столицы. Об этом сообщили в районной администрации. Днем ситуация нормализовалась, и работы продолжились в штатном режиме. При этом морозная погода предыдущих дней резко сменилась потеплением, которое опять грозит стать рекордным.

Отметим, что, по информации пресс-службы комитета по благоустройству Петербурга, в общей сложности на дороги города вышли более тысячи дворников и около пятисот единиц техники. Ночью дежурили 300 дворников и 822 машины спецтехники.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что январь в городе на Неве стал рекордно теплым месяцем за всю историю метеонаблюдений.