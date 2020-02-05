Трамвай 52 сошел с рельсов при выезде из парка на Стачек

В Кировском районе Петербурга трамвай, следующий по маршруту №52, сошел с рельсов. Об аварии сообщили очевидцы в соцсетях 5 февраля.

Как уточнили в пресс-службе ГУП «Горэлектротранс», неисправность произошла при выезде из парка. На движение других трамваев сход с рельсов значительно не отразится.

«Основному движению не мешает, кроме троллейбуса №20», — пояснили gazeta.spb.ru в «Горэлектротрансе».

На месте работает аварийная служба. Неисправность устраняют.

По словам очевидцев, движение на участке несколько затруднено. О пробках автомобилисты рассказали в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб»

«В строну Автово стоят все троллейбусы и пробка уже приличная…», — отметил петербуржец.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Фрунзенском районе 5 февраля столкнулись три автомобиля.