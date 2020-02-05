Три машины разбились на Салова и устроили с утра большую пробку

Три машины разбились на Салова и устроили с утра большую пробку
Участниками аварии стали три машины. Фото: vk.com/spb_today

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу три легковых автомобиля.

Все произошло сегодня днем, 5 февраля, около дома №36 по улице Салова. На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что на участке столкнулись Chevrolet, Hyundai и минивэн.

«Такую пробку с утра сделали, перегородили встречку», — написала подписчица группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Информация о пострадавших и причины столкновения не приводятся.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мигрант ответит перед судом, за хищение у спящего петербуржца телефона. Все произошло в такси.

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