Три машины разбились на Салова и устроили с утра большую пробку

Во Фрунзенском районе Петербурга произошло массовое ДТП. Участниками аварии стали сразу три легковых автомобиля.
Все произошло сегодня днем, 5 февраля, около дома №36 по улице Салова. На опубликованных кадрах в соцсети «ВКонтакте» видно, что на участке столкнулись Chevrolet, Hyundai и минивэн.
«Такую пробку с утра сделали, перегородили встречку», — написала подписчица группы «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».
Информация о пострадавших и причины столкновения не приводятся.
Ранее в gazeta.spb.ru сообщали, что мигрант ответит перед судом, за хищение у спящего петербуржца телефона. Все произошло в такси.