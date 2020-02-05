Мигрант похитил у спящего в такси петербуржца телефон, продал его и купил сигареты

В Северной столице прокуратура Фрунзенского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении иностранного гражданина. Безработный мужчина обвиняется в краже, группой лиц по предварительному сговору с причинением значительного ущерба.

Преступный инцидент произошел в июне прошлого года. По данным следствия, мужчине позвонил знакомый таксист и сообщил, что едет в его сторону с пьяным пассажиром. У станции метро «Обводный канал» обвиняемый открыл дверь авто и похитил мобильный телефон у спящего пассажира.

Как сообщили в прокуратуре города, на этом злоумышленник не остановился. Он разблокировал гаджет, поменял код доступа и перевел часть денег на карту знакомого, а на оставшиеся купил 11 блоков сигарет.

Затем обвиняемый продал похищенный мобильник, выдав его за свой, а полученные деньги снова разделил поровну с соучастниками.

Сумма причиненного ущерба составила более 70 тыс. рублей.

Уголовное дело направлено во Фрунзенский районный суд для рассмотрения по существу.

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