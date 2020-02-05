В Петербурге дорожают медицинские маски

В некоторых аптеках стоимость выросла на 30%. Горожане пытаются защититься от коронавируса.

Об этом стало известно 5 февраля. Обо всем сообщает Управление федеральной антимонопольной службой. Эксперты разослали запрос в 29 аптечных сетей, чтобы выяснить, сколько стоят медицинские маски. В результате удалось выяснить, что цены выросли от 2% до 30%, если сравнивать с декабрем 2019 года. В УФАС обещают следить за динамикой цен.

Напоминаем, что сейчас по всему миру распространяется опасный коронавирус — им можно заразиться воздушно-капельным путем. Чтобы не заболеть, нужно носить маски и как чаще мыть руки — особенно после общественных мест.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что кассационный суд поддержал УФАС в споре с картелем на рынке питания в Ленобласти.