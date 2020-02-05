На Димитрова после аварии приехала скорая

Не уточняется, кто именно пострадал и в каком состоянии находится травмированный.

Об этом стало известно поздно вечером 5 февраля. Обо всем рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург». Все случилось на улице Димитрова во Фрунзенском районе – там столкнулись Daewoo Matiz и Renault Logan. После на место происшествия приехала карета скорой помощи – скорее всего, есть пострадавшие в инциденте, но непонятно, кто именно и каково состояние участников.

Сотрудникам правоохранительных органов предстоит выяснить обстоятельства инцидента. Машины не мешают проезду.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что у Московских ворот после ДТП с трамваем виновник хотел сбежать. Его вовремя остановил сотрудник МЧС, который находился на другой стороне дороги.