Григорий Лепс перенес операцию в Париже

Певец признался, что его голосовые связки уже не те, что были несколько лет назад.

Об этом стало известно несколько дней назад. Певец Григорий Лепс рассказал, что летал в Париж не ради приятных прогулок, а на операцию. Он перенес операцию на голосовых связках, сообщает издание «Актуальные новости». Лепс подчеркнул, что с возрастом начались проблемы и, чтобы решать их, нужно было обратиться к специалисту.

Напоминаем, что до этого СМИ писали об отдыхе певца в Италии – после курорта он отправился на операцию. Судя по всему, все прошло хорошо. К слову, артист не раз признался, что ложился в больницу из-за тех или иных причин. Лепс хочет как можно больше выступать, потому что получает удовольствие от работы.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Лепс признался, что считает Панайотова перспективным участником Евровидения.