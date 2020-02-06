Микроавтобус и Hyundai не поделили дорогу в Шушарах

В ночь на 6 февраля в поселке Шушары произошло ДТП с участием легкового автомобиля Hyundai Solaris и микроавтобуса.

По словам очевидцев, ДТП произошло на Школьной улице. Судя по опубликованным снимкам в соцсетях. Hyundai Solaris получил серьезные повреждения левой части капота и колеса. У микроавтобуса тоже заметны вмятины.

«А где коммунальные служб? Или Они будут посыпать когда люди на работу ехать будут?», — пишут пользователи соцсетей в комментариях ДТП.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.