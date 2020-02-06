На ЗСД каршеринг сбил мужчину и врезался в припаркованную машину

На ЗСД каршеринг сбил мужчину и врезался в припаркованную машину
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Вечером 5 февраля на ЗСД произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга.

ДТП произошло на 24-м километре ЗСД. Как сообщили в пресс-служба УГИБДД по Петербургу и Ленобласти, 20-летний водитель за рулем каршерингового Hyundai Solaris сбил пешехода, потом влетел в припаркованный автомобиль такой же марки.

В результате ДТП 39-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

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