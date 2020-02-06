На Витебском проспекте каршеринг влетел в ограждение

В ночь на 6 февраля на пересечении Витебского проспекта и Петербургского шоссе произошло ДТП автомобиля сервиса каршеринга.
По словам очевидцев, водитель каршеринга врезался в ограждение.
«Очередной каршеринг сбился с курса и угодил в забор на пересечении Витебского и Петербургского шоссе», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».
Судя по опубликованным снимкам в соцсетях, в результате ДТП у автомобиля оказались разбиты передний бампер и капот.
Пользователи сети предположили, что причиной ДТП стала метель. Информации о пострадавших не поступало.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.