В Кудрово две легковушки не смогли разъехаться на заснеженной дороге

В ночь на 6 февраля на перекрестке Европейского проспекта и Австралийской улицы в Кудрово произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«Ну вот и встреча на перекрестке Европейского и Австрийской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети предположили, что причиной ДТП стала метель. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.