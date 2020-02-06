В Кудрово две легковушки не смогли разъехаться на заснеженной дороге

В Кудрово две легковушки не смогли разъехаться на заснеженной дороге
ДТП в Кудрово. Фото: vk.com/spb_today

В ночь на 6 февраля на перекрестке Европейского проспекта и Австралийской улицы в Кудрово произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

«Ну вот и встреча на перекрестке Европейского и Австрийской», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Пользователи Сети предположили, что причиной ДТП стала метель. Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
авария дтп происшествие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Кудрово две легковушки не смогли разъехаться на заснеженной дороге
Путин пригрозил отбирать лицензии у аптек, завышающих цены из-за коронавируса
На Витебском проспекте каршеринг влетел в ограждение
Овечкин оформил хет-трик и принес победу «Вашингтону»
На ЗСД каршеринг сбил мужчину и врезался в припаркованную машину
Микроавтобус и Hyundai не поделили дорогу в Шушарах
Сенат оправдал Трампа по двум статьям импичмента
Григорий Лепс перенес операцию в Париже