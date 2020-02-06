На Ленсовета и Юрия Гагарина «встретились» Toyota и Hyundai

На Ленсовета и Юрия Гагарина «встретились» Toyota и Hyundai
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 6 февраля в Московском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Как сообщили очевидцы, ДТП произошло на перекрестке улицы Ленсовета и проспекта Юрия Гагарина. Проезжую часть не смогли поделить легковые автомобили марок Toyota и Hyundai. Об этом сообщается в паблике «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. По предварительной информации, авария произошла из-за выпавшего снега.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

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