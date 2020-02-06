В Приморском районе скорая увезла мужчину с ножевым ранением

В Приморском районе скорая увезла мужчину с ножевым ранением
Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести. Фото: Pixabay

В Приморском районе сотрудники полиции задержали ранее неоднократно судимого мужчину.

Инцидент произошел утром 5 февраля в квартире дома по улице Долгоозёрная.

По предварительной информации, неработающий петербуржец 1981 года рождения, на почве внезапно возникшей ссоры, нанес ножевое ранение мужчине 1986 года рождения. Пострадавшего госпитализировали в состоянии средней тяжести., сообщили в ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Кировском районе Ленобласти продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту убийства мужчины. Изрезанное тело было обнаружено в квартире одного из домов поселка Назия.

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