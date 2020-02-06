В Горелово раскрыли нападение на курьера и хищение 13 смартфонов

Курьер вернулся к своей машине и обнаружил разбитое переднее левое стекло и отсутствие еще 11 телефонов различных марок. Фото: Pixabay

Курьер вернулся к своей машине и обнаружил разбитое переднее левое стекло и отсутствие еще 11 телефонов различных марок. Фото: Pixabay

Стражи порядка задержали группу мужчин, которых подозревают в дерзком нападении на курьера оптовой фирмы в Горелово и хищении 13 телефонов.

Как сообщили в главке МВД по Петербургу и Ленобласти, все произошло вечером 30 января у дома №70 на улице Коммунаров в поселке Горелово. Трое мужчин подъехали на «Ауди Q5» к 41-летнему курьеру и напали на него. Мужчину избили, распылили ему в лицо неизвестное вещество из баллончика и отобрали у него два Iphone 11 ProMax. Вернувшись к своей машине, курьер обнаружил разбитое стекло и пропажу еще 11 телефонов разных марок.

Было возбуждено уголовное дело по статье о разбое.

Накануне, 5 февраля, правоохранители задержали троих подозреваемых, в возрасте от 25 до 32 лет. Все безработные, а двое из них — уроженцы Северного Кавказа.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге несовершеннолетний подозревается в разбойном нападении на курьера.