ДТП с участием «ГАЗели» и фуры спровоцировало пробку на КАД

ДТП с участием «ГАЗели» и фуры спровоцировало пробку на КАД
После столкновения из автомобилей выпал груз. Фото: vk.com/spb_today

Утро 6 февраля на КАД произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.

По словам очевидцев, ДТП произошло напротив ж/д станции Ржевка. Там столкнулись «Газель» и фура. После столкновения из автомобилей выпал груз.

«ДТП на каде , напротив ж.д.ст. Ржевка , фура толкнула газель, все «миньоны» в рассыпную) все живы , надеюсь у ребят товар застрахован и машины», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что за минувшие сутки в городе произошло 393 ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.

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