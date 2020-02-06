ДТП с участием «ГАЗели» и фуры спровоцировало пробку на КАД

После столкновения из автомобилей выпал груз. Фото: vk.com/spb_today

После столкновения из автомобилей выпал груз. Фото: vk.com/spb_today

Утро 6 февраля на КАД произошло ДТП, в результате которого образовалась пробка.

По словам очевидцев, ДТП произошло напротив ж/д станции Ржевка. Там столкнулись «Газель» и фура. После столкновения из автомобилей выпал груз.

«ДТП на каде , напротив ж.д.ст. Ржевка , фура толкнула газель, все «миньоны» в рассыпную) все живы , надеюсь у ребят товар застрахован и машины», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

Информации о пострадавших не поступало. В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что за минувшие сутки в городе произошло 393 ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.