Больше тысячи спецмашин вышли на улицы Петербурга для уборки снега

Больше тысячи спецмашин вышли на улицы Петербурга для уборки снега
В город пришла долгожданная зима. Фото: Baltphoto/Павел Долганов

В Петербурге на уборку последствий ночного снегопада на городские улицы направили более тысячи единиц снегоуборочной техники.

Как сообщает петербургский Комитет по благоустройству, сейчас на улицах города работают 1037 спецмашин для уборки снега. С раннего утра в городе трудится усиленная смена до тысячи человек. Ночью снег убирали более 300 дворников.

Стоит отметить, что снегопад в ночь с 5 на 6 февраля стал самым сильным за всю текущую зиму. За ночь выпало более четырех миллиметров снега. В Северной столице работают 30 самосвалов и 59 погрузчиков, которые вывезут снег с городских дорог.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Смольном отреагировали на уборку «невидимого снега» в Петербурге.

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