В Петербурге запустят производство нейроконструктора

Петербургская компания “Линукс-Формат” и лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ СПбПУ разработали первую в России открытую платформу для создания нейротренажеров и нейроинтерфейсов. Инвестиции в разработку составили порядка 30 млн рублей.

Впервые демонстрационный образец платформы был представлен в декабре 2019 года на форуме «Глобальное технологическое лидерство» в Сочи. В январе 2020 года компания “Линукс-Формат” начала процесс подбора производственной площадки в Петербурге и сбор заявок на предзаказ. Запустить производство планируется во втором квартале 2020 года. Проект реализован при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям (грант 20 млн рублей) и собственные средства компании “Линукс-Формат”.

Разработанный аппаратно-программный комплекс представляет собой систему для снятия сигналов мозга и генерации их управляющего воздействия на внешнее устройство. Снятие, предварительная обработка и анализ сигналов производится на аппаратной части нейрогарнитуры (в виде обруча, который нужно надеть на голову), а управление роботизированной платформой осуществляется путем беспроводной передачи по Bluetooth с использованием BLE модуля. Для связи и транслирования команд реализовано собственное приложение на OS Android, обеспечивающее прием и передачу данных от гарнитуры к устройству.

Нейроконструктор, в первую очередь, создан для образовательных целей в сфере робототехники для обучения школьников и студентов разработке нейроинтерфейсов. В отличие от аналогов, разработанная платформа создана на основе свободного программного и аппаратного обеспечения (open source) и имеет открытый код. Это позволит пользователям детально разобраться в работе этого устройства и создавать собственные нейроинтерфейсы для решения своих задач.

“Кроме учебных целей, платформа найдет применение в социальной и коммерческой сферах, — считает заведующий лабораторией ПСПОД Центра НТИ СПбПУ, доцент Марина Болсуновская. — К примеру, есть интерес со стороны организаций, работающих с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Нейрогарнитура позволяет управлять техническими средствами передвижения с помощью сигналов головного мозга. Кроме этого, HR службы компаний с помощью нейроинтерфейса могут анализировать эффективность команды и отдельных сотрудников в рамках поставленных задач”.

Первым заказчиком нейроконструктора станет международная сеть школ робототехники “РОББО Клуб” (головная компания в Петербурге), в которую входит 120+ кружков в России и за границей. Он будет использоваться для обучения детей разработке систем управления роботами с помощью сигналов мозга.

Справка Лаборатория «Промышленные системы потоковой обработки данных» Центра НТИ Санкт-Петербургского политехнического университета с 2004 года занимается наукоемкими исследованиями и коммерческими разработками в области алгоритмов и систем сбора и анализа данных, и создает аналитические информационные системы для цифровизации процессов в промышленности, сельском хозяйстве, строительстве, медицине, сфере IT, ЖКХ и др.

ООО «Линукс Формат» с 2005 года занимается продвижением свободного программного и аппаратного обеспечения (СПО) и НИОКР в данной сфере. С 2015 года внедряет в российские школы инженерные инновационные классы на базе СПО. До 2019 года издавало журнал LINUX FORMAT, посвящённый операционной системе GNU/Linux и свободному ПО.