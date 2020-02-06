Тройное ДТП произошло на Пискаревском проспекте. Собирается пробка

В результате ДТП от улицы Руставели образовалась пробка. Фото: vk.com/spb_today

В результате ДТП от улицы Руставели образовалась пробка. Фото: vk.com/spb_today

На Пискаревском проспекте произошло ДТП с участием трех легковых автомобилей.

По словам очевидцев, проезжую часть недалеко от проспекта Маршала Блюхера не поделили три иномарки.

«Трое на Пискаревском в сторону Невы, чуть не доезжая Блюхера», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» социальной сети «Вконтакте».

В результате ДТП от улицы Руставели образовалась пробка.

О пострадавших не сообщается. В пресс-службе УГИБДД по Петербургу и Ленобласти сообщили, что за минувшие сутки в городе произошло 393 ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Приморском районе Петербурга произошло ДТП с участием автомобиля каршеринга. Машины не смогли разъехаться на пустой дорогу.