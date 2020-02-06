На севере Италии зарезали россиянку

Тела супругов были найдены в их квартире. Фото: pixabay

Тела супругов были найдены в их квартире. Фото: pixabay

Убийство россиянки произошло в итальянском городе Пиоссаско. Женщину зарезал ее муж-датчанин.

Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на итальянские СМИ, услышав крики женщины о помощи, соседи вызвали правоохранителей. На месте происшествия карабинеры вскрыли дверь в квартиру, где наткнулись на тела 32-летней Анны Марочкиной и ее супруга Андреаса Педерсена, гражданина Дании.

Стражи порядка считают, что все произошло в результате серьезной ссоры между парой. Датчанин сначала набросился на супругу и зарезал ее, а после умер сам. Все обстоятельства уточняются.

Супруги живут в Пиоссаско с прошлого года. Оба работали в созданной Педерсеном фирме по 3D-моделированию. Соседи рассказывают, что оба вели асоциальный образ жизни.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что россиянка утонула на пляже таиландского Пхукета.