«Водоканал» заменит канализации на подтопляемых улицах Петербурга

В Северной столице определены потенциально подтопляемые участки улиц, где сотрудники ГУП «Водоканал» проведут реконструкцию канализации. Всего насчитывается 17 таких адресов.

Сильные ливни, которые заливали город летом 2019 года, помогли выявить проблемные участки. После утверждения графика в прошлом году были сданы объекты на улице Тельмана, Смольной набережной и набережной реки Фонтанки. Работы на части оставшихся сетей будут проведены «Водоканалом» в течение двух лет. Еще два объекта находятся под ответственностью компании, подведомственной КРТИ.

В 2020 году предприятие намерено выполнить работы на восьми подтопляемых улицах из списка.

Самыми масштабными проектами станут участок в Зеленогорске, постоянно подтопляемый водой из ручья Жемчужный, а также перекресток Парашютной и Репищева, где минувшим летом машины плавали по улицам.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что «Водоканал» очистил канализацию на Стачек от аномального кома тряпок.