«Водоканал» очистил канализацию на Стачек от аномального кома тряпок

С проблемой пытались на протяжении нескольких дней.

Об этом стало известно 16 января. Обо всем сообщили в пресс-службе «Водоканала». О проблеме с канализацией на проспекте Стачек петербуржцы рассказали еще 12 января. Сотрудникам предприятия понадобилось время, чтобы разобраться с проблемой и только в четверг они смогли извлечь из трубы аномальный ком тряпок. Рабочие удивились, когда увидели огромное количество ветоши – ей удалось заполнить кузов небольшого грузовика.

По предварительным данным, виновны в засорении трубы жители общежития неподалеку. «Водоканал» напомнил им, что в канализацию выбрасывать тряпки нельзя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что «Водоканал» уличили в нарушении антимонопольного законодательства. В самом «Водоканале» отмечают, что выявленные эпизоды относятся к 2016-2017 годам, когда у предприятия было другое руководство.