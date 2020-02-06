Петербуржец получил битой по голове в дорожном конфликте

В Петербурге суд рассмотрит уголовное дело об избиении с использованием бейсбольной биты в качестве оружия.

Как сообщили в городской прокуратура, 34-летний житель Петербурга обвиняется в умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью с применением оружия.

По версии правоохранителей, инцидент произошел в октябре прошлого года во дворе одного из домов в Выборгском районе, где двое водителей не поделили дорогу. Обвиняемый остановил свое авто посреди дороги, мешая проезду другим водителям. Один из них вышел выяснить причину остановки и подошел к машине обвиняемого. Последний, в свою очередь, решил избавиться от вопросов битой, ударив потерпевшего по голове несколько раз.

Дело направили в Выборгский районный суд, где его рассмотрят по существу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что после дорожного конфликта на Заставской возбуждено уголовное дело.