Театр балета Эйфмана не признается в заказе сноса дома Басевича

Театр балета Эйфмана не признается в заказе сноса дома Басевича
Дом Басевича на Петроградской стороне. Фото: vk.com/dom_basevicha

Дому Басевича на Петроградской стороне грозит снос. На его месте планируют построить апартаменты для сотрудников театра балета Бориса Эйфмана. Однако, кто стоит за сносом, пока не раскрывается.

Выяснить, кто заказал работы по демонтажу, попыталась «Мойка78». Как пишет издание в самом театре балета Бориса Эйфмана раскрывать имя заказчика и источники финансирования отказались.

Смольнинский комитет по строительству от заказа на снос открестился, заявив, что «работы идут не по направлению адресно-инвестиционной программы комитета». В комитете по государственному контролю, использованию и охране памятников и Госстройнадзоре ответов также не дали.

Не исключено, что заказчиком строительства апартаментов выступает Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации Минкульта РФ. Именно она отвечает за подобные объекты: реконструкция Академии Русского балета им. Вагановой, строительство новой сцены МДТ и т.д. Однако пока Дирекция свою причастность к работам также не подтвердила.

Источники финансирования строительства апартаментов тоже остаются неизвестными. Есть вероятность, что деньги будут выделены из федерального и регионального бюджетов, как в случае с самим зданием театра балета Эйфмана.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что градозащитники Петербурга провели акцию в защиту дома Басевича.

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