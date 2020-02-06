В Петербурге не стали наказывать лжеминера-инвалида

В Петербурге не стали наказывать лжеминера-инвалида
Мужчине 26 лет. Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу

Мужчина звонил и рассказывал о готовящихся терактах, но оснований для возбуждения уголовного дела нет.

Об этом стало известно сегодня, 6 февраля. Обо всем сообщает издание «Фонтанка.ру». Ивана Найденова из Сызрани заподозрили в лжеминировании нескольких станция метров и торговых центров в Санкт-Петербурге. Несмотря на то, что мужчина действительно звонил, прокурор Центрального района отметил, что он повторял то, что читал в новостях. Сотрудники правоохранительных органов попросили освободить Найденова, так как нет оснований для возбуждения уголовного дела.

Известно, что Найденову 26 лет. Он является инвалидом второй группы бессрочно. Мужчина отметил, что у него нет постоянного места жительства и его почти никто не замечает.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что стали известны новые данные об эвакуации после лжеминирований в Петербурге.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
инвалид лжеминер
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Ленобласти работодатели должны сотрудникам более 200 млн рублей
Жителям Ленобласти обещают резкое похолодание
«Зенит» разгромил «Сабуртало» на тренировочных сборах
В Петербурге не стали наказывать лжеминера-инвалида
В Петербурге чиновницу подозревают в заключении лжеконтрактов по ремонту школ
В Петербурге госпитализировали китайца с подозрением на коронавирус
Путин считает невозможным «расселение» вузов из Петербурга и Москвы
В ДТП на Ириновском пострадал пьяный мужчина