43% американцев поддержали решение сената по делу об импичменте Трампа

Согласно опросу агентства Reuters и компании Ipsos, 43% американцев поддержали решение Сената оправдать президента США Дональда Трампа по делу об импичменте.

Против решения Сената высказались 41% американцев, а 17% участников опроса затруднились дать ответ. Почти половина (48%) респондентов считают, что «Трамп, вероятно, виновен, и Сенат защищает его».

Сенат оправдал президента США Дональда Трампа по обвинению в воспрепятствовании работе конгресса, а также по второму пункту обвинения на процессе по импичменту.

Ранее палата представителей поддержала сразу два обвинения Трампа: в злоупотреблении властью и препятствии работе конгресса. Процедура импичмента Трампа была инициирована после его разговора с лидером Украины Владимиром Зеленским. В беседе президент США попросил начать расследование против связанной с сыном бывшего вице-президента Джо Байдена Хантера газовой компании Burisma Holdings.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что президент США Дональд Трамп заявило необходимости прекратить военные действия в Сирии и вывести оттуда американских солдат.Такое заявление глава США сделал в своем аккаунте в социальной сети Twitter.