Пассажирский самолет чуть не сбили во время авиаудара Израиля по Сирии

В Министерстве Обороны России сообщили, что пассажирский лайнер оказался под огнем истребителей израильских ВВС.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на официального представителя Минобороны РФ Игоря Конашенкова, израильские ВВС нанесли авиаудар по пригородам сирийского Дамаска. Истребители F-16 выпустили восемь ракет «воздух-земля».

Под обстрел попал пригород столицы. В это время в аэропорту приземлялся пассажирский самолет Airbus-320, на борту которого находились 172 пассажира. Самолет летел из Тегерана.

По словам Конашенкова, лайнер едва не попал в зону поражения. Сотрудники воздушной гавани успели вовремя среагировать и отвели самолет на запасной аэродром на российской авиабазе «Хмеймим».

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