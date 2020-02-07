В Петербурге морозы сменит плюсовая температура

Синоптики обещают потепление в Петербурге к концу уходящей недели.

ФГБУ “Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды” прогнозирует петербуржцам плюсовую температуру. Столбик термометра в воскресенье, 9 февраля поднимется до +2 градусов. Плюсовая температура сохранится и в ночь на понедельник, 10 февраля.

Сегодня, 7 февраля жителей города ждет переменная облачность и небольшой снег.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что плюсовая температура будет держаться весь последний рабочий день. Однако ГУ МЧС по Петербургу и Ленобласти сообщают, что в этот день петербуржцев ждет сильный ветер. Порывы ветра могут достигать до 18 метров в секунду.