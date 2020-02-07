Общественник из Новгорода стал свидетелем по делу о госизмене аспиранта в Петербурге

Известный новгородец, общественник Святослав Адрианов, согласно предварительной информации, проходит свидетелем по делу о государственной измене, в которой обвиняют петербургского аспиранта СПбГУ Владимира Неелова.

Аспиранта Неелова отправили под арест еще в 2018 году. Он писал книги на военную тему в соавторстве с украинским экспертом, а также выступал за идею легализации частных военных компаний. Неелова также называют «прокремлевским» специалистом, пишет АБН.

Известно, что новгородец Адрианов не подтвердил информацию о выступлении в суде. По его словам, он вообще не связан с подсудимым. При этом СМИ нашли фотографии, на которых присутствуют оба мужчины.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что судившийся с IKEA бизнесмен пожаловался на ФСБ из-за декларации.